Halo Infinite får et nytt flerspillerkart neste uke

Innholdsoppdatering 29 kommer til Halo Infinite 30. januar og gir spillet et nytt kart kalt Illusion. 343 Industries har nå delt både informasjon om det på Halo Waypoint og en kort videopresentasjon, samt noen bilder.

Flerspillerdesigneren Cliff Schuldt sier at det er inspirert av det opprinnelige Halo: Combat Evolved og forklarer:

"Dette kartet er egentlig et kjærlighetsbrev til kartdesignet i Halo: Combat Evolved, der hvert kart i det spillet har et slags unikt element - enten det er i oppsettet, beliggenheten og så videre. Illusion utspiller seg på et av ONIs hemmelige anlegg, og vi ønsket virkelig å gi det en unik krok for å gi det en sterk følelse av identitet."

Som alltid med Halo Infinite er kartene gratis, så ta en titt for å se hva vi har å glede oss til tirsdag i neste uke.