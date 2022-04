Halo Infinite får hjelp fra enda et studio for å blidgjøre spillerne

HQ

Til tross for å ha eksistert i 15 år er det mest sannsynlig få av dere som kjenner Certain Affinity særlig godt. En av grunnene til dette er at studioet i all hovedsak hjelper andre utviklere med å fullføre storspillene sine. Blant annet har de vært med på å lage en del Call of Duty- og Halo-spill, så det var ikke særlig overraskende da det ble klart at de ble hyret inn til å endre Halo Infinite etter utsettelsen. Microsoft er tydeligvis veldig godt fornøyd med samarbeidet, for nå overfører selskapet mer ansvar.

Certain Affinity skriver på Twitter at de har forsterket samarbeidet med 343 Industries når det gjelder utviklingen av Halo Infinite, og nærmere bestemt har fått ansvaret med å bringe noe nytt og spennende til spillet. En slik beskrivelse kunne jo godt bare vært et kart eller noen kosmetiske endringer, men jobbstillingene de lyser ut sammen med annonseringen gjør Jez Corden fra Windows Central sin rapport fra januar om at studioet lager en stor, mer nybegynnervennlig modus som kan høres battle royale-aktig ut ekstra troverdig. Uansett hva virker det fortsatt som om Xbox Game Studios og 343 Industries bet over mer enn de kunne tygge med Live Service-fokuset. Forhåpentligvis gjør dette samarbeidet det lettere å leve opp til spillernes forventninger fremover.