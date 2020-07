Halo Infinite får lekker artbook

Du ser på Annonser

Om du spiller Halo-serien og virkelig liker spillets visuelle stil, så kjenner du kanskje til det faktum at det finnes masser av bøker med konseptbilder fra spillene. Og senere i år kommer en til, nemlig "The Art of Halo Infinite", utgitt av Dark Horse. Eksakt når den kommer vet vi ikke enda, men du kan allerede nå forhåndsbestille et eksemplar via blant annet Amazon.

Du kan kjøpe en vanlig innbundet utgave for $39,99 eller en mer luksuriøs variant for $79,99. Omslaget kan du se nedenfor.