Halo Infinite flyr oss gjennom to nye ambisiøse kart

Forrige fredag fikk vi små glimt av to nye kart som kommer til Halo Infinite når sesong to starter den 3. mai. Selv om det er påske har ikke 343 Industries tenkt å bryte løftet om å gi oss jevnlige oppdateringer heller, for i dag er det tid for en langt nærmere titt på kartene.

I videoen under blir vi flydd gjennom både Arena-kartet Catalyst og Big Team Battle-kartet Breaker, noe som gjør det klart at begge to er ganske ulike de som allerede finnes i Halo Infinite. På toppen av dette har utviklerne lagt ut en blogg hvor de går nærmere inn på hva filosofien bak kartene er og hvordan de generelt går frem for å designe nye kart.