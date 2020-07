Halo Infinite fortsetter historien fra Halo 5

Du ser på Annonser

Når 343 Industries har snakket om Halo Infinite, så har de brukt ord som "banebrytende", "nyskapende" og "annerledes", og her har de fleste antatt at det er snakk om en annerledes tilnærming til struktur og gameplay, en slags reboot. Men betyr det at historien er uavhengig av tidligere spill, eller fortsetter den fra der Halo 5: Guardians slapp?

Det har vi fått svar på nå, for via et intervju med WCCFTech forteller Head of Design, Jerry Hook, at spillet fortsetter videre på Halo 5: Guardians sin historien, bare ikke på måten vi kanskje forventer.

"It does it in ways people are probably not expecting and that is one of our goals as we create Halo Infinite. It's not the cookie-cutter approach to some of the stuff that people think we're doing. There's a lot of mystery and a lot of events that are happening around it that we want players to find, experience and learn about the Halo franchise through playing the game."

Presis hvordan finner vi ut av senere i år, når Halo Infinite lanseres sammen med Xbox Series X.