Halo Infinite fullført på Legendary uten å avfyre et eneste skudd

HQ

Halo Infinite er det vanskeligste ordinære Halo-eventyret hittil og er en utfordring selv på normal vanskelighetsgrad for personer som ikke er vant til sjangeren. Men du kan alltid regne med at en eller annen oppnår spektakulære ting, uansett hvilken vanskelighetsgrad de får kastet etter seg. Som å klare Halo Infinite uten å avfyre et eneste skudd på Legendary-vanskelighetzgraden, for eksempel.

Det er akkurat det youtuberen Simply & Slick har lyktes med. Spilleren Tom kaster ting, slår fiender i nærkamp og bruker gripekloen - og resultatet er spektakulært.

Se lenken ovenfor for å se beviset.