Halo Infinite gjør et imponerende comeback på Steam

Sesong 5: Reckoning startet for Halo Infinite i går, og mye nytt innhold ble introdusert, inkludert to nye kart og mye mer.

Og det var tydeligvis dette samfunnet hadde ventet på, for flere ting pekte i positiv retning for spillet. En av dem var antallet samtidige spillere på Steam, som økte til 18 000+, og det er det høyeste antallet siden sesong 2 startet for 17 måneder siden. Dette var nok til å bringe Halo Infinite inn blant de 50 mest spilte titlene på Steam.

Et annet imponerende tall er at forbruket på Season 5: Reckoning (og spillbutikken) var så stort at Halo Infinite klatret fra 84. til 6. plass på toppselgerlisten (etter omsetning). Dette betyr at mange spillere har kjøpt sesongkortet, og at det sannsynligvis vil være mange som spiller det.

Det er fortsatt for tidlig å si om denne trenden vil vare, men foreløpig ser det ut til at Halo Infinite har fått en ny sjanse av spillmiljøet.