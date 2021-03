Halo Infinite har ingen Dual Wielding

Du ser på Annonser

Halo Infinite kommer til å gi oss et helt nytt, stort eventyr i selskap med Master Chief, og her kommer det til å være en større og friere verden enn tidligere. Men bare fordi det er det nyeste spillet i serien, så betyr ikke det at alle funksjoner fra tidligere spill er å finne her.

For 343 Industries har for eksempel besluttet at det i denne omgang ikke kommer til å være Dual Wielding, altså muligheten for å holde to våpen samtidig.

"Currently no, that's not in the cards right now. Just to get into that a little bit, whenever you set out to make a game the size of Halo Infinite, there's just so many things you can do. I think we have a very talented team where we can do anything, but we can't do everything.

So, we wanted to really focus on the weapon, the gunplay, grenades, melee, and where we wanted to put that bet this time was on bringing equipment back. Right now, dual-wielding isn't necessarily there, but that's because we're trying to focus on all the other things that we're working on."

Det later ikke til at de er helt fast bestemt for dette enda, men det er nok best å ikke regne med det uansett. Er du skuffet over det?