Halo Infinite kansellerer split-screen co-op

HQ

Tidligere denne uken lovet utviklerne i 343 å offentliggjøre fremtidsplanene de har for Halo Infinite før helgen kom, noe som ga de fleste håp om en dato for muligheten til å spille sammen med andre. Den gode nyheten er at vi har fått en dato, men den dårlige er at muligheten blir mer begrenset enn forventet.

343 har nemlig gitt opp å la oss spille Halo Infinite med andre på samme skjerm siden de prioriterer andre ting, noe som betyr at det bare blir mulig via internettilkobling. Heldigvis kommer både Forge-modusen og online co-op med høstoppdateringen den 8. november, så da får vi alle fall to etterlengtede ting samtidig.

Samme dag får vi også to nye multiplayerkart som er skapt i Forge slik at muligheten skapelsesmodusen byr på virkelig fremheves. Om du foretrekker historiedelen og oppdragene i den kan man også spille oppdrag om igjen. Topp dette med den nye Covert One Flag-modusen, en beta av Match XP-systemet og litt annet småtteri, så høres det likevel ut som om november blir spennende for Halo Infinite-spillere selv uten split-screen. Som du kan se i bildet under venter det noen interessant ting når Echoes Within-sesongen starter i mars også.