Halo Infinite kommer til å få innhold fra tv-serien etter hvert

Halo Infinite ble en stor hit i fjor både på Xbox og PC, men 343 Industries var tidlige ut med å slå fast at dette bare var begynnelsen og at spillet vil fortsette å vokse via tilføyelsen av nytt innhold. Vi har ennå ikke sett noe som helst av det lovte innholdet, men det er på vei.

Og noe av det vil angivelig ta utgangspunkt i innhold basert på den nye Halo-tv-serien, som er litt rart når man tar i betraktning at serien presenterer en ganske annerledes tolkning av universets begivenheter og karakterer.

Men i et intervju med Washington Post sier Brian Jarrard fra 343 følgende:

"We will have some content that is inspired by the show that will be coming out in the game a little bit further down the road."