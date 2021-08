Halo Infinite lanseres uten co-op og Forge

HQ

Allerede før Microsoft og 343 Industries bestemte seg for å utsette Halo Infinite et helt år gikk det rykter om at spillet ikke ville slippes med både historiedelen og multiplayer, så det er ikke rart at disse bare har blitt forsterket den siste tiden. Derfor er det godt at vi nå får en oppklaring selv om den er skuffende for mange.

343 har nemlig gitt oss månedens utviklingsoppdatering i videoform, og selv om mye av den handler om hvilke forbedringer som gjøres etter den første multiplayertesten og hva som skal testes senere er det to andre ting enda flere vil merke seg. Utviklerne avslører nemlig at Halo Infinite vil lanseres uten Forge og muligheten til å spille gjennom historien med andre. Foreløpig er planen at samarbeidsmuligheten skal komme rundt tre måneder senere, mens Forge må vente seks måneder som en del av henholdsvis sesong 1 og sesong 2.