Halo Infinite Multiplayer plutselig lansert - historien venter til desember

De aller fleste som har fikk testet Halo Infinite sin multiplayer for en stund siden sa den var såpass bra at den like gjerne kunne blitt sluppet med en gang, så den siste tidens rykter om at overraskende tidlig lansering virket ikke så urealistisik. Derfor er det så hyggelig at ryktene stemmer.

I kveldens bursdagssending bekrefter Microsoft at Halo Infinite Multiplayer slippes allerede nå. Som kjent er dette et selvstendig spill du kan laste ned helt gratis, så det er bare å hoppe inn.

Før noen av de mer pirkete av dere nevner det i kommentarfeltet er det greit å bemerke at vi her snakker om en beta-utgave av multiplayer-spillet, men det vil jeg egentlig bare si er noe 343 gjør for å forsikre seg litt. Dette er nemlig første sesong, Heroes of Reach, av Halo Infinite Multiplayer med alt av kart, våpen, Battle Pass og alt annet innhold som vil være der når den "ferdige" utgaven slippes den 8. desember. Første sesong vil vare frem til mai, så det er nok av tid til å få fingrene i alt det kulle Battle Pass-et byr på.

Selve historiedelen vil fortsatt slippes den 8. desember.