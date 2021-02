Halo Infinite ser bedre ut i nye skjermbilder og viser døgnsyklus

Du ser på Annonser

En av hovedgrunnene til at Halo Infinite ble utsatt var at mange var meget misfornøyde med hvordan spillet så ut forrige juli. Da er det kanskje like greit at utviklerne nå heller velger å vise oss hvordan en tidlig utgave ser ut på PC i disse dager.

I tillegg til å snakke mer om hvordan omgivelsene vil endre seg etter hvert som tiden går og et par andre ting i månedens Inside Infinite-rapport fra 343 Industries får vi også servert noen skjermbilder fra Halo Infinite som helt klart ser bedre ut enn det som ble vist forrige sommer selv om også denne utgaven mangler minst ti måneder med finpuss.