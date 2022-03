Halo Infinite ser ut til å ha mistet 95% av spillerne på PC

HQ

Halo Infinites multiplayer-del er en live service, så kontinuerlig aktivitet fra lojale spillere er avgjørende for spillets videre suksess. Men noe tyder på at i hvert fall PC-spillerne har begynt å bli lei av å vente på den første sesongen, som skal lanseres i mai.

Som YouTube-brukeren YongYea sier i sin nyeste video, så har PC-versjonen mistet omtrent 95% av spillerne siden lanseringen, via et fall fra over 256 000 samtidige spilere online til cirka 10 000 de siste par døgnene.

Du kan selv se disse tallene blant annet via SteamCharts, hvor fallet kan ses fra de førnevnte 256 000 i november til 62 000 i januar og til slutt 21 235 som "peak" i løpet av de siste 30 dagene.

Naturligvis er det en fast og forventet del av syklusen at det vil komme mange spillere idet nytt innhold tilføyes, for så at det skjer et kontinuerlig fall. Vi vet ikke hvordan det står til med Xbox-versjonen.