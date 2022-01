Halo Infinite sin historie-leder går til League of Legends og Riot

HQ

Etter flere år med spenningen viser det seg altså at Halo Infinite har blitt den "gjenopplivningen" veldig mange ønsket seg, men etter såpass lang tid med hardt arbeid er det selvsagt noen som ønsker å prøve nye ting.

Aaron Linde, som var "Lead Narrative Director" på Halo Infinite, er blant disse siden han avslører at det er tid for å si adjø til 343 Industries siden turen går til League of Legends-skaperne i Riot Games for å ha være "Senior Narrative Writer" i R&D-avdelingen som kommer på nye spill, serier og lignende.