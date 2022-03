Halo Infinite skal få nytt historieinnhold via sesonger

HQ

Ruben elsket virkelig Halo Infinite, som er et strålende spill på mange måter. Alle visste at vi skulle få mer flerspillerinnhold i fremtiden for å utvide spillet, men mange har også lurt på om vi også vil få mer historie.

Takket være en ny stillingsutlysning vet vi nå at det faktisk er på vei. 343 Industries ser etter en ny "writing director", som får i oppgave å "create highly innovative and engaging serial narrative content". Dessuten presiseres det at samme person skal "work closely with the Halo franchise team to ensure Seasonal story content both leverages existing Halo lore and adds exciting new chapters to the larger Halo story".

Om dette er nytt innhold til singleplayer-delen eller noe ment for flerspiller-delen (kanskje noe sånt som Horde med en overordnet historie) er ennå ukjent, men å utvide Halo Infinite-historien er i hvert fall noe 343 Industries nå jobber med.

Takk, Windows Central