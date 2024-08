Halo Infinite-spiller hevder hen ble utestengt for teabagging

HQ

Spill på nettet kan være et ganske giftig miljø, men mye av denne oppførselen har blitt håndtert over tid. Likevel er det ting som gjøres mindre på grunn av giftighet og mer på grunn av arven de har fått i serien eller spillet, slik som teabagging i Halo.

Halo-spilleren Aztecross hevder at troppen deres ble utestengt for teabagging i Halo Infinite, og hevdet at spillet utestengte dem for "usportslig spill". Dette førte til en del kontrovers på nettet, men så gikk John Junyszek, senior community manager hos 343 Industries, inn og ga oss en forklaring.

"Ja, det er ikke en ting," skrev han. "En 30 min timeout er automatisert og skjer bare etter å ha avsluttet * flere * spill på kort tid. Det innledes alltid med en 10 minutters timeout også, så det betyr at det sannsynligvis var mye avslutning som ledet opp til det."

Aztecross hevder imidlertid at troppen deres ikke sluttet i det hele tatt, og i stedet kom forbudet fra ingensteds, med teabagging som den sannsynlige forklaringen.

