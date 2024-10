Halo Infinite-utvikler hyller den kansellerte Battle Royale-modusen

HQ

En utvikler fra Certain Affinity, et støttestudio for Halo Infinite, har nylig lagt ut et innlegg på sosiale medier om hvordan spillets kansellerte Battle Royale-modus virkelig kunne ha gjort en forskjell i den generelle oppfatningen av det.

Som oppdaget av GameSpot, gjorde utvikleren - Mike Clopper - et innlegg på LinkedIn, og sørget over tapet av Battle Royale-modusen. "Vi elsket å spille det, og det var en fantastisk opplevelse å jobbe med det til tross for kanselleringen," skrev han og sa at det kunne ha vært en "spillveksler."

Vi får aldri vite om en Battle Royale-modus kunne ha brakt Halo Infinite til nye høyder. Spillet var populært da det ble lansert, spesielt med gratis flerspillermodus, men det har ikke nådd samme høyder som andre superpopulære flerspillerspill, selv om det har blitt bedre i årene som har gått siden det ble lansert.