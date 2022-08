Halo Infinites Battle Royale-modus nærmest bekreftet

HQ

Det er fortsatt ikke offisielt bekreftet at en Battle Royale-del faktisk er på vei til Halo Infinite, og 343 Industries er kjent for å ta seg god tid. Men det har ikke stoppet brukere fra å fortsette å grave i spillets kildefiler, og nå er det flere bevis på at en slik modus er på vei.

Føere brukere påpeker at den kommende modusen går under kodenavnet Tatanka og at Certain Affinity, et helt annet studio, jobber med denne utvidelsen. I beskrivelsen står det "Welcome to the Ring" og at du må kjempe for å bli den siste soldaten i live. Mer enn det vet vi selvfølgelig ikke, men 343 bør vurdere å bekrefte planene sine snart hvis de vil ha noe nytt å fortelle.