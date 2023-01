Halo Infinites "frelser" og mange andre forlater 343 Industries

HQ

Microsoft sa nettopp at de kutter 10.000 arbeidsplasser over hele selskapet, så du håpet kanskje at det ikke ville påvirke Xbox Game Studios noe særlig. Det er definitivt ikke tilfelle.

Bloombergs Jason Schreier, som mange av dere sikkert vet har en nær perfekt vandel, hevder mange oppsigelser har og kommer til å skje i Xbox Game Studios. Dette inkluderer Halo Infinite-utviklere hos 343 Industries og deler av Bethesda Game Studios Starfield-gruppe. Noen av dem som ikke er permittert går i stedet til andre deler av selskapet.

Det største eksemplet på sistnevnte er at Joseph Staten, Halo-veteranen som ble med 343 for i utgangspunktet å redde Infinite i august 2020, forlater studioet for å gå tilbake til Xboxs publiseringsavdeling. Ikke akkurat sjokkerende når rollen hans stort sett var knyttet til historiekampanjen og generelt bringe ting på rett spor. Oppgaver som ikke akkurat er veldig viktige nå som det meste av studioet må fokusere på fremtidige flerspillersesonger og "hemmelige moduser". Det er også grunnen til at Halo Infinites kampanjeavdeling " ble hardt rammet" av disse oppsigelsene, så ikke forvent noen store historieutvidelser i nærmeste fremtid.