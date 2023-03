Halo Infinite-spillere har laget over en million Forge-kreasjoner

HQ

Etter utgivelsen tilbake i november 2022 virker det som om fansen virkelig har hatt glede av tiden sin med Halo Infinites virkelig imponerende Forge-modus. Og vi sier dette fordi 343 Industries, som en del av et nytt Xbox Wire-blogginnlegg, forteller at over en million Forge-kreasjoner er laget - og dette var per 2. januar, noe som betyr at tallet sannsynligvis er mye høyere to måneder senere.

I tillegg avslører 343 at 8,5 millioner tilpassede kamper har blitt spilt gjennom Custom Game Browser helt siden den kom i januar, noe som viser at Halo-spillere fortsatt liker å spille brukerskapt innhold.

Alt dette kommer samtidig som Halo Infinite-spillere forbereder seg på å hoppe inn i den tredje sesongen av spillet (Season 3: Echoes Within), som debuterer i morgen.