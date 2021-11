Halo Infinite-spoilere på ferde, så vær forsiktig

HQ

Det er fortsatt litt over en uke til Halo Infinite offisielt lanseres, men atter en gang viser det seg at enkelte butikker gir blanke søren i hva de får beskjed om.

For nå har det begynt å dukke opp meldinger på sosiale medier og spillforum verden over som viser at mange har fått fingrene i fysiske utgaver av Halo Infinite. Dette er selvsagt hyggelig for dem, men også skummelt for de som ønsker å oppleve fortsettelsen på Master Chief og Cortana sin historie selv uten å få noe røpet. Derfor vil jeg råde deg til å filtrere bort enkelte ord og navn eller bare holde deg unna bestemte internettsider fremover.