Halo-romanen Halo: Epitaph er nå utgitt.

HQ

Det var i Halo 4 fra 2012 vi først fikk møte Forerunner Promethean Didact, og siden da har vi bare sett ham i tegneserien Halo Halo: Escalation . Men nå er det på tide at han vender tilbake, for det har kommet en ny Halo roman, nemlig Halo: Epitaph.

Her er Didact hovedpersonen i historien, som er skrevet av Kelly Gay, som ikke er ukjent med Halo -universet. Hun har tidligere skrevet (blant mye annet) både Halo: Smoke and Shadow og Halo: Renegades. Her er det offisielle sammendraget av den nye boken:

"Strippet for rustning, makt og hukommelse ble Forerunner-krigeren kjent som Didact revet ut av den fysiske verden etter sin destruktive konfrontasjon med Master Chief og sendt ned i de mystiske dypene av en tilsynelatende endeløs ørken. Denne en gang så mektige og fryktinngytende skikkelsen er nå bare en skygge av seg selv - utslitt, ødelagt, uttørket og alene. Men denne ødemarken er ikke så øde som den ser ut til å være. Et blått lys skinner fra et tynt spir i det fjerne...

Slik begynner Didaktens store reise - den endelige skjebnen til en av galaksens mest gåtefulle og sentrale skikkelser."

Som en fin detalj leses lydboken faktisk inn av Didacts Halo 4 stemmeskuespiller, Keith Szarabajka, for maksimal autentisitet. Halo: Epitaph er nå tilgjengelig som pocket, e-bok og lydbok.