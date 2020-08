Halo: The Master Chief Collection får cross-play senere i år

Du ser på Annonser

343 Industries og de andre utviklerstudioene klarte etter hvert å gjøre Halo: The Master Chief Collection til noe de allerede fleste hadde drømt om etter en bare en "helt grei" lansering, men selv om hovedfokuset er Halo Infinite i disse dager har ikke samlingen blitt lagt i skuffen av den grunn.

I det nyeste MCC Development Update-innlegget bekreftes det at vi kan se frem til en rekke forbedringer av Halo: The Master Chief Collection før kalenderen sier 2021. Blant annet er planen fortsatt å både gi PC-spillere mulighet til å spille med og mot Xbox One-spillere og vice versa, støtte mus og tastatur på konsollene, velge region for serverne, implementere "Custom Game Browser" og et par andre ting i høst. Dermed er det ingen grunn til å legge de første spillene i serien fra seg med det første.