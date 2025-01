Halo Wars- og Age of Empires-veteran mener RTS-sjangeren må utvikle seg for å overleve

HQ

Bygg basen din, lag noen enheter, oppgrader disse enhetene, og ta ned motstanderens base. Det er i stor grad kjernen i et RTS-spill, og selv om hver tittel vil prøve sin egen vri på dette, forblir kjernespillet ofte det samme. Det mener i hvert fall Halo Wars-, Age of Empires- og Age of Mythology-utvikleren Dave Pottinger.

"Det har ikke endret seg mye," sa Pottinger til VideoGamer da han ble spurt om RTS-formelen. "Du vet, du spiller fortsatt det samme spillet som vi spilte for 20 år siden, og når du ser på noen av disse nye spillene - Stormgate og andre lignende - er de fortsatt i stor grad basert på den samme formelen. Det fungerer, det er et gammelt, gyllent sett med regler, for de var gode den gangen og de er fortsatt gode nå, og det er fint å se at ting fortsatt fungerer, men samtidig vil jeg gjøre noe nytt, vi vil gjøre noe nytt."

Problemet er, som Pottinger forklarer senere i intervjuet, at innovasjon kan skremme bort eksisterende fans av en franchise. Strategifans er lojale, men hvis sjangeren ønsker å overleve, må den kanskje se utover de allerede eksisterende entusiastene.