Halo-komponistene saksøker Xbox og vil stoppe TV-serien

Det har lenge vært kjent at Marty O'Donnell og Mike Salvatori ikke akkurat har hatt et godt forhold til Microsoft og Xbox etter at de laget musikken i Halo, men nå blir det tatt til et nytt nivå.

Eurogamer forteller at duoen ikke bare saksøker Microsoft for manglende godtgjørelse de siste 20 årene, men i tillegg har spurt advokatene sine om det er mulig å stoppe Halo-serien som har planlagt premiere på Paramount i mars siden musikken deres allerede har blitt brukt i reklamer for den uten noen form for kredittering.

Du kan lese en langt mer detaljert historie om hvordan krangelen har utviklet seg på Eurogamer, men for å gjøre det kort kan dette få store konsekvenser om de to komponistene får viljen sin.