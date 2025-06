Halos community-ryggrad brakk nettopp - og det er ikke sikkert det kommer seg igjen

HQ

Hvis du var med da Bungie lanserte Halo 3 i 2007, er du utvilsomt kjent med Forge-modusen som ble introdusert den gangen, og som ga spillerne mulighet til å modifisere sine egne kart. Det var ikke før Halo: Reach at modusen virkelig tok av, og selv om det er mye å kritisere 343 Industries (nå Halo Studios) for etter at de arvet franchisen da Bungie gikk videre til Destiny, har Forge-modusen vært intet mindre enn strålende i Halo 5: Guardians og Halo Infinite- etter å ha kommet til kort i Halo 4 og Halo 2: Anniversary.

Etter at 343 Industries mistet omtrent halvparten av staben - inkludert hele lederteamet - og Pierre Hintze tok over for å stake ut en ny kurs fremover, ble studioet omdøpt til Halo Studios. Samtidig forlot de Bungies gamle Blam-motor til fordel for Unreal Engine, og har i stor grad gått videre fra Halo Infinite for å fokusere på fremtidige titler.

Som et resultat av dette har Halo Infinite i stor grad blitt holdt i live av fellesskapet og fansen - spesielt de som har laget mange imponerende Forge-kart. Halo Studios gjorde det mulig å spille mange av disse kreasjonene i matchmaking. Men det er det nå slutt på, ettersom det mest kjente Forge-teamet, The Forge Falcons, føler seg utnyttet av Halo Studios og sier at de ikke har fått noen kompensasjon eller takk. De skrev følgende på X :

"Våre følelser angående Halo & Forge. Har sett noen diskusjoner om dette nylig, så, for å starte med det åpenbare, er det ingen grunn til at smedene fortsatt ikke skal få noen meningsfull kompensasjon.

Ingen av oss har noen gang begynt å lage ting i håp om å få kompensasjon og har aldri forventet det, og så vidt vi vet, har ikke en eneste forfalsker i samfunnet gjort det. Men å se arbeidet ditt bli brukt i reklamemateriell for et spill, klistret over alt i spillet og vist i Matchmaking, og ikke engang få en enkel, oppriktig takk eller noe som får oss til å føle oss verdsatt utover markedsføringsarrangementer for spillet, er bare en merkelig følelse."

Halo Studios' forhold til fansen er mildt sagt kjølig akkurat nå. Selv Digsite - teamet som var ansvarlig for å grave frem og restaurere tonnevis av gammelt innhold fra Bungie-tiden for The Master Chief Collection som aldri ble utgitt - har fått nok, og føler seg utnyttet på samme måte under de samme forholdene.

The Forge Falcons har lovet å gi ut et siste Forge-kart senere i år, men etter det er de ferdige. De går videre til Fortnite i stedet. Flere andre Forge-skapere har også sagt at de trekker seg, noe som markerer et skikkelig slag for både Halo Studios og fansen. Tross alt er det nettopp disse medlemmene av samfunnet som har gjort mest for å holde Halo Infinite i live mens vi alle venter på det neste store spillet - og nå forlater de det helt.