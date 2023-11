Halos Cortana-stemmeskuespiller snakker dritt om folk på nettet

HQ

Jen Taylor, stemmeskuespilleren til Cortana, avslørte at hun liker å trolle Halo-spillere på nettet når mannen hennes tar opp en kontroller og spiller Slayer.

På MCM Comic Con denne lørdagen (takk, TheGamer ) sa Taylor at hun aldri har blitt en Halo-proff. "Jeg er dårlig. Veldig dårlig", sier hun. "Vi har kommet til det punktet nå at når et spill kommer ut, tvinger jeg mannen min til å spille det. Han er ikke så god, men han klarer seg gjennom det."

blockquote>"Vi går på nettet, og jeg smack-talker alle. Så det kan hende det er jeg som smack-talker vennene dine."



Taylor sier at hun ikke bruker Cortana-stemmen sin på nettet. I stedet bruker hun sin "vagt europeiske dialekt." I utgangspunktet kunne dette ha vært stemmen til Cortana, ettersom hun også avslører at Microsoft ba om at Cortana skulle ha en europeisk stemme.

"De sa at vi ville at hun skulle høres litt europeisk ut. Og jeg spurte hva det betyr. Og de sa europeisk, men ikke noe spesifikt land."

Tror du at du har blitt trollet av Cortana?