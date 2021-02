Halo-serien går rett på Paramount+ i 2022

Du ser på Annonser

Man kan trygt si at kinoer har slitt etter at pandemien satte inn for fullt, noe som blant annet har skapt frustrasjon siden mange filmselskaper i samme slengen starter egne streamingtjenester. Nå prøver Paramount å unngå litt av kinokjedenes vrede med en mellomløsning.

I kveldens ViacomCBS-stream annonserte selskapet at både Mission: Impossible 7 og A Quiet Place II vil komme til Paramount+ 45 dager etter kinopremierene som akkurat nå er henholdsvis den 19. november og 17. september.

Samtidig fikk vi bekreftet at Showtime sin Halo-serie skal komme i starten av 2022 og være tilgjengelig på streamingtjenesten fra første stund.