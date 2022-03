Halo-serien setter rekord på Paramount+

HQ

Paramount sin streamingtjeneste er langt fra like populær som gigantene Netflix, Disney+ og HBO Max, men har vokst en god del det siste året. Mange, deriblant Microsoft og Paramount selv, hadde stor tro på at Halo-serien ville skape enda mer interesse, noe den helt klart har gjort.

Deadline har fått bekreftet at den første episoden av Halo hadde Paramount+ sin mest sette premiere noen gang den 24. mars. De har dessverre ikke fått vite hvor mange som faktisk så episoden det første døgnet, men siden dette betyr at den i alle fall slo 1883-seriens 4,9 millioner kan vi være ganske sikre på at Halo ble sett av over 5 millioner de første 24 timene.