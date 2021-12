Halo-serien vil ikke følge spillene eller bøkene sin historie

HQ

En av grunnene til at mange misliker filmer og serier basert på spill er at de allerede har opplevd historien og blitt kjent med personene, noe som kanskje er en av grunnene til Arcane sin suksess og forhåpninger til HBO sine The Last of Us-serie. Derfor er det godt å høre at Paramount går for samme tankegang med Halo.

I en siste julemelding bekrefter 343 Industries at Paramount sin Halo-serie ikke vil følge spillene og bøkene sin kanon, men kun beholde ånden deres. Dette kaller de "Silver Timeline", noe vi skal få høre mer spesifikt om neste år.