Halvparten av Sonys Call of Duty-spillere er fortsatt på PlayStation 4

Selv om det allerede hadde vært en nesten sjokkerende mengde lekkasjer om Call of Duty: Black Ops 6, var det først i forrige uke at det ble offisielt kunngjort. Ingen formater er bekreftet ennå, men ifølge flere kilder vil det komme til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X - og tilsynelatende også til siste generasjons konsoller.

Sistnevnte har skuffet mange fordi de mener at spillet ikke vil kunne dra full nytte av de kraftigere konsollene i denne generasjonen fordi alt må tilpasses svakere maskinvare. Nå har journalist og innsider Tom Henderson gjort det veldig klart i et X-innlegg hvorfor Activision Blizzard ikke er villig til å forlate den forrige generasjonen, og forklarer at i underkant av halvparten av Playstation-spillere som kjører Call of Duty, spiller det på PlayStation 4.

Å ofre den forrige generasjonen ville ha betydd å kutte ut rundt halvparten av alle PlayStation-spillere, noe som ville ha vært penger ned i avløpet. Selv om en del av disse vil oppgradere etter hvert, virker det sannsynlig at neste års Call of Duty også vil komme til PlayStation 4 og Xbox One (og sannsynligvis Switch 2).

Call of Duty: Black Ops 6 er satt til å bli vist i dybden 9. juni, rett etter Xbox Games Showcase. Som vi tidligere har rapportert, vil det være inkludert i Game Pass fra dag én.