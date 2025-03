Hamas går med på å løslate amerikansk-israelsk gissel og ber om våpenhvile i andre fase

HQ

Mens usikkerheten om Gazas fremtid vedvarer, har Hamas tilbudt å løslate Edan Alexander, en 21 år gammel amerikansk-israelsk soldat, i bytte mot at samtalene om en ny fase av våpenhvilen gjenopptas (via Reuters).

Denne våpenhvilen, som har som mål å få slutt på krigen, har stått i stampe siden begynnelsen av mars. Selv om Israel avviser tilbudet som et taktisk trekk, er situasjonen fortsatt anspent uten noe gjennombrudd i sikte.

Den foreslåtte avtalen innebærer også at likene av ytterligere fire gisler med dobbelt statsborgerskap skal returneres. USA og meklere fra Qatar og Egypt har jobbet hardt for å presse på for fremgang, men partene befinner seg fortsatt i et dødvann.