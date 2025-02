Hamas kunngjør en ny mekanisme for den kommende fangeutvekslingen med Israel

HQ

I en ny vending i de pågående forhandlingene har Hamas avslørt planer om en ny mekanisme for å legge til rette for den neste fangeutvekslingen med Israel (via Reuters).

Denne avtalen, som vil omfatte palestinske fanger i bytte mot levningene av israelske gisler, har som mål å sikre Israels etterlevelse av avtalen. Den nøyaktige datoen for utvekslingen er ennå ikke offentliggjort, men vil bli annonsert når tiden er inne.

Mens gruppen uttrykte sin vilje til å fortsette den andre fasen av våpenhvileavtalen, understreket den at den ikke har mottatt noe offisielt forslag angående denne delen av avtalen.

I mellomtiden bekreftet egyptiske meklere at en avtale er på plass om å løslate palestinske fanger som etter planen skulle vært løslatt sist lørdag, samtidig som likene av de israelske gislene skulle returneres. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne utviklingen vil utfolde seg.