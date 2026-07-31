Hamas skal gjennomføre «fullstendig avvæpning» etter avtalen med Fredsrådet

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Mens krigen mellom USA og Iran fortsatt er i full gang og tilsynelatende uten ende i sikte, ser det ut til at konflikten mellom Israel og Gaza nærmer seg en avslutning.

USAs president Donald Trump har uttalt at Fredsrådet har nådd en avtale som innebærer at Hamas og andre væpnede styrker i Gaza-regionen skal gjennomgå en «fullstendig avvæpning». Dette kommer etter flere måneders forhandlinger som en del av den andre fasen av samtalene mellom Israel og Gaza, med USA som megler.

Den fullstendige avtalen omfatter avvæpning av Hamas, tilbaketrekning av israelske tropper fra regionen og gjenoppbygging av Gaza. Det bør nevnes at mens Hamas har gått med på disse vilkårene – og en offisiell og fullstendig uttalelse snart vil bli offentliggjort – har det ifølge BBC News ennå ikke kommet noen kommentarer fra Israel.

I en uttalelse på Truth Social sa Trump: «Dette er en viktig milepæl i gjennomføringen av Trumps 20-punktsplan. Avtalen vil gjennomføres i nøye strukturerte faser. Etter hvert som avvæpningen fullføres, vil israelske styrker trekke seg ut, og den internasjonale stabiliseringsstyrken vil samarbeide med en ny palestinsk politistyrke for å sikre at Gaza er trygt for innbyggerne og naboene.»

<social>https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/117011270507732212</social>

Som en del av kunngjøringen takket Trump til og med Egypt, Qatar og Tyrkia for deres rolle i å bidra til å megle i forhandlingene og dempe konflikten.