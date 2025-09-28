Han Solo dukket nesten opp i Star Wars: The Clone Wars

HQ

Star Wars: The Clone Wars skiller seg ut som en av de bedre moderne Star Wars -tilbudene. Serien, som gikk over flere sesonger og ble avsluttet med et brak for noen år siden, skapte en presedens som mange skulle ønske at Star Wars ville klare å matche konsekvent på live-action-basis.

Men når vi snakker om The Clone Wars, inneholdt den nesten en karakter som ærlig talt ville ha føltes malplassert i tiden. Han Solo dukket nesten opp i serien, i form av en ung versjon av karakteren, og en som kunne ha blitt uttalt av Darth Maul stemmeskuespiller.

Sam Witwer, som er kjent som stemmen til Darth Maul og andre animerte Star Wars -figurer, forklarte følgende under en paneldebatt på Dragon Con 2025, ifølge The Pop Verse.

"Det var et øyeblikk i Clone Wars hvor George Lucas tenkte på å ta med en ung Han Solo. Jeg vet at Dave [Filoni] prøvespilte en hel haug med skuespillere, og jeg var en av dem de prøvespilte. Jeg vet at George vet at [imiterer gretten Harrison Ford-stemme] når jeg vil, kan jeg gjøre en brukbar Harrison Ford, eller jeg kan gjøre en gammel gretten Harrison."

Witwer legger til om auditionprosessen: "Det jeg gjorde var Bob Falfa fra American Graffiti. Jeg gjorde det, og jeg vet ikke om Dave skjønte hva jeg gjorde, men hvis du spiller en ung Han Solo, så er han ikke Han Solo ennå. Han prøver å være Han Solo."

Ville du ha likt å se en ung Han Solo i The Clone Wars?