Hanamura vender tilbake til Overwatch 2

HQ

Under BlizzCon i helgen kunngjorde Blizzard ikke bare den neste helten som blir en del av Overwatch 2, men også en rekke funksjoner og forbedringer som kommer til spillet i 2024.

I spissen står en helt ny spillmodus kalt Clash, der spillerne kjemper om fem mål og fortsetter å gjøre det helt til ett lag tar alle fem poengene. For å få denne nye modusen i gang har Blizzard avslørt et kart som kommer til spillet spesielt for Clash. Kartet, som går under navnet Hanaoka, er i praksis en omarbeidet og redesignet versjon av Hanamura for denne nye spillmodusen.

Ellers kan Blizzard fortelle at vi i 2024 kan se frem til en ny Hero Mastery: Gauntlet -modus for tre spillere som tester ferdighetene dine med botfiender og tårnforsvarsmekanikk. Dessuten får Mei, D.Va, Echo, Lucio og Genji alle Hero Mastery-støtte i den kommende sesong 8.

Konkurransefans får vite at det kommer en rekke forbedringer i hvordan du følger med på og ser fremgangen din som rangert spiller. Det vil også bli en mer sømløs oppgraderingsmekanikk som ser ut til å bevege seg bort fra det nåværende systemet der spillerne må vinne et bestemt antall kamper før rangeringen justeres.

Når det gjelder andre nye helter, får vi vite at det i sesong 10 vil komme en ny skadekarakter ved navn Venture, og i sesong 12 vil en ny støttekarakter ved navn Space Ranger også debutere.

Hva gleder du deg mest til å se på Overwatch 2 i 2024?