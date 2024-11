Handlingen for Final Fantasy 7 Remakes tredje del er ferdig

HQ

Vi måtte vente fire år på den andre delen av Final Fantasy VII Remake -trilogien, da Rebirth etter debuten i begynnelsen av 2020 landet på PlayStation 5-konsoller i februar. Selv om vi ikke har noen tidslinje for når den tredje og siste delen vil debutere, virker det sannsynlig at en lignende ventetid er i vente.

Vi sier dette fordi Rebirth regissør Naoki Hamaguchi og produsent Yoshinori Kitase under en opptreden på G-CON 2024 i Korea nylig avslørte at arbeidet med handlingen for den tredje delen er fullført, og at teamet nå har flyttet fokuset til å lage selve spillet, som sies å være i full produksjon fra dette punktet.

Informasjonen ble først rapportert av 4Gamer (takk, VGC), og Kitase bemerket også at i denne siste delen vil luftskipet Highwind ha en svært fremtredende rolle der Square Enix ikke har til hensikt å "jukse med luftskipssystemet, men utfordre det direkte slik at spillerne kan fly fritt rundt på kartet."

Nå som arbeidet med hovedspillet er i full gang, er det ikke urimelig å si at Final Fantasy VII Remakes siste del kan komme i 2028 eller senere. Er du spent på det?