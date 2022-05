Hangar 13 har sagt opp ytterligere 50 ansatte og jobber tilsynelatende på et tennis-spill

HQ

Siden lanseringen av Mafia III har det vært en vanskelig periode for utvikleren Hangar 13. Ikke bare har de gjennomgått flere oppsigelsesrunder, men de har tilsynelatende også jobbet på en håndfull prosjekter som har blitt kansellert av utgiveren Take-Two.

Og nå gjennomgår de en til. Som Kotaku skriver har utviklere fra tre Hangar 13-studioer blitt sparket nylig, og sammenlagt snakker vi over 50. I en intern mail sier den nye studiosjefen Nick Baynes følgende:

"I know it sucks. I'm sorry I'm not over there to deliver this message. I will be coming over soon. I know you need some local leadership and structure and we're working on it."

Han snakker her særlig til Novato-studioet, som i større grad ser ut til å ha måttet si opp ansatta, og hatt det vanskelig med å få i gang et prosjekt. Faktisk sier ryktene nå at de jobber på et spill i Top Spin-serien, altså et tennis-spill.