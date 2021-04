Hangar 13s nye IP ser ut til å ha multiplayer

Du ser på Annonser

Hangar 13 har eksistert i en stund nå, men det har ærlig talt vært et litt blandet output, særlig tatt i betraktning av hvor mye talent de holder. De startet med å utvikle Mafia III, som fikk masse pepper ved lanseringen, og i fjor utga de Mafia: Definitive Edition, som heller ikke viste seg å leve opp til sitt potensiale.

De jobber for øyeblikket på en ny IP, og det later til at denne vil by på noe studioet ikke har fokusert på før - multiplayer. I en ny stillingsutlysning, hvor de leter etter en "Lead Multiplayer Systems Designer", som jo sier sitt, står det at den nye ansatte må ha "fantastisk online-erfaring", og at den ansatte er "ansvarlig for å lede den generelle designinnsatsen for våre online-funksjoner".

Beskrivene forslårt at det er snakk om en multiplayer-del, snarere enn en tittel bygget opp som et multiplayer-spill.