Hans Zimmer er ferdig med Marvel

Det er ingen tvil om at Hans Zimmer er en av de mest fremtredende komponistene i Hollywood, og han har jobbet med så godt som alle de store navnene og studioene på en eller annen måte. Han kommer imidlertid ikke til å komponere mer musikk for Marvel. Zimmer bekreftet nylig dette i et intervju, og forklarte at han er på utkikk etter nye utfordringer.

Og det er lett å forstå hvorfor - hans merittliste i superheltsjangeren er intet mindre enn imponerende. Han har komponert musikk til Nolans Batman-trilogi, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice, The Amazing Spider-Man 2 og X-Men: Dark Phoenix. Så det er kanskje rimelig å si at han har gjort sitt.

Ifølge Zimmer var ikke Marvels administrerende direktør Kevin Feige helt fornøyd med avgjørelsen hans. Feige skal ha reagert med å si: "Hva er det du klager over?"

Hva som blir det neste for Zimmer gjenstår å se, men én ting er sikkert - Star Wars er helt uaktuelt. Zimmer har selv uttalt at John Williams allerede har etablert tonen og temaet for serien på en måte som rett og slett er umulig å overgå. Han har også hyllet Ludwig Göranssons innovative bidrag til Star Wars og nevnt at han bare ville vurdert å bli med i universet hvis han fikk muligheten til å gjenoppfinne den musikalske identiteten fullstendig.

