Hans Zimmer er ikke interessert i å lage et Star Wars-musikkverk

HQ

Hans Zimmer er et av de største navnene innen filmmusikk i dag, og etter å ha gitt liv til Denis Villeneuves Dune med sin musikk, blir han ofte sett på som en komponist som ville vært perfekt for andre store franchiser, spesielt Star Wars. Zimmer er imidlertid ikke helt begeistret for det universet.

"John Williams er så mesterlig, og det har han gjort", sa Zimmer i en samtale med Josh Horowitz fra Happy Sad Confused. "Det er mer orkestralt ... og det er ikke derfor du ansetter meg."

Zimmer har noen lovord til overs for sin medkomponist, Ludwig Göransson. "Ludwig gjør noen veldig interessante ting ... men hvor mange interessante ting vil du putte på denne greia før den faller fra hverandre og ikke er Star Wars lenger? ... Den eneste grunnen til at jeg ville gjort det, er hvis jeg kunne gjenoppfinne det."

Så ikke forvent at Zimmer kommer til å lage musikk til en Star Wars-film med det første. Han har likevel mye annet arbeid som vi kan glede oss over, og Star Wars-musikken ser ut til å gjøre det bra akkurat nå.