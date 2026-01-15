Hans Zimmer lager musikken til HBOs Harry Potter-serie

HQ

Noe av det første folk begynte å diskutere da HBO kunngjorde at de skulle lage en TV-serie basert på Harry Potter-bøkene var hvem de ønsket skulle spille Harry, Hermine, Ronny og de andre elskede karakterene. Spesielt fordi Daniel Radcliffe, Rupert Grint og Emma Watson ble tre av de mest gjenkjennelige skuespillerne i verden etter å ha hatt hovedrollene i de åtte filmene. Et annet ikonisk aspekt ved filmene er musikken. John Williams' magiske musikk tok de tre første filmene til et helt nytt nivå, så ville han komme tilbake til TV-serien, eller kunne de muligens finne noen på samme nivå? Vel, jeg har både gode og dårlige nyheter.

Den dårlige nyheten er at en pressemelding kunngjør at John Williams ikke vil lage musikken til Harry Potter-serien. Heldigvis får vi vite at Hans Zimmer og hans musikkselskap Bleeding Fingers (nærmere bestemt Kara Talve og Anže Rozman) er de som skal erstatte ham.

For de av dere som ikke vet det: Zimmer er den legendariske komponisten som har laget den briljante musikken i filmer som Løvenes konge, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Inception, Christopher Nolans Batman-trilogi, Madagaskar, Sherlock Holmes, Interstellar, Dune og så mye mer, så forventningene mine til Harry Potter-serien har blitt skrudd opp en god del.

Det blir interessant å høre hvordan musikken blir, for Zimmer har denne korte uttalelsen om den: "Magi er overalt rundt oss, ofte like utenfor rekkevidde, men som i Harry Potters verden må du rett og slett lete etter den. Med denne musikken håper vi å bringe publikum litt nærmere magien, samtidig som vi hedrer det som har kommet før."