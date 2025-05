Hansi Flick forlenger med FC Barcelona frem til 2027

HQ

Onsdag kom FC Barcelona og Hansi Flick til enighet om å fornye kontrakten hans frem til 30. juni 2027. Tyskeren signerte på klubbens kontorer sammen med Barça-president Joan Laporta, første visepresident Rafa Yuste og sportsdirektør Deco, i tillegg til Flicks agent, Pini Zahavi.

Det første året i Can Barça har bekreftet at Laportas ønske om å hente det tyske trenerakademiet til klubben har fungert. Hans-Dieter Flick har fått hele Barcelona til å tro på et prosjekt som så ut til å være langt unna å kunne kjempe om alle titlene. Mentalitetsendringen hos spillerne, sammen med comebackene og den hjemlige trippelen, har vekket den indre ilden hos fansen til å komme tilbake til stadion.

Selv om starten gjorde oss skeptiske til visse aspekter, som de to tapene mot Monaco, endte laget opp med en 73% seiersprosent for sesongen, og vant 43 av 54 kamper under tyskeren. For å gjøre vondt verre er Flick fortsatt ubeseiret i finaler, med to til mot Real Madrid i den spanske supercupen og Copa del Rey, og har vunnet syv av syv finaler.

Den eneste nedturen har vært i Champions League, med tapet mot Inter Milan etter ekstraomganger. Men jeg tror mange Barcelona-fans ville ha skrevet under i begynnelsen av sesongen for å være i semifinalen i Champions League, bare noen minutter unna å kvalifisere seg til finalen for første gang på ti år.

Det ser ut til at dette bare så vidt har begynt, og at Culers får glede av Flicks fotball i minst to år til.