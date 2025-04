Hansi Flick har store lovord til overs for Carlo Ancelotti før Copa-finalen: "Det er ikke hyggelig å se hva som skjer med ham"

HQ

Hansi Flick, FC Barcelonas trener, ble spurt om hva han forventer av rivalen i lørdagens Copa del Rey-finale mot Real Madrid. Kampen kommer i et ømtålig øyeblikk for Real Madrid, etter at de ble eliminert fra Champions League, og ligger bak Barcelona i LaLiga, etter å ha tapt de to første "Clásicos" i år.

Flick har imidlertid bare respekt for laget, og spesielt for treneren Carlo Ancelotti, som har fått mye kritikk i år, og som forventes å forlate klubben etter denne sesongen.

"De har et utrolig lag og en av de beste trenerne i verden. Det er ikke hyggelig å se hva som skjer med ham. Han har vunnet alt med alle klubber. Han er en gentleman. Jeg har den største respekt. På lørdag spiller vi finalen mot Real Madrid og mot ham, og det blir fint å se ham."

Lørdagens Copa-kamp blir det tredje møtet mellom de to managerne denne sesongen, men det blir ikke det siste: Årets siste Clásico, som en del av LaLiga, finner sted 11. mai. Det kan bli avgjørende for Barças tittelambisjoner, og det kan være Madrids siste sjanse til å vinne tittelen, hvis de klarer å nå denne datoen i live.