Håpet om to Tomb Raider-utgivelser i 2027 blir knust da Amazons spillansvarlig opplyser at Catalyst kommer i 2028

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Tomb Raider: Legacy of Atlantis» skulle opprinnelig lanseres i 2026, med « Tomb Raider: Catalyst som oppfølger i 2027. Det ser ut til at begge lanseringene er utsatt med ett år, ettersom Amazons spillansvarlig Jeffrey Gattis nevnte at « Tomb Raider: Catalyst kommer i 2028.

I et intervju med The Game Business snakket Gattis om Amazons strategier for de ulike utgivelsene, alt fra partyspill for mobiltelefoner til AAA-spill. «Vi har jo annonsert de to Tomb Raider-titlene. Du vet, [Legacy of] Atlantis kommer 12. februar neste år, og så følger vi opp i 2028 med den neste,» sa Gattis. Utgivelsestidspunktene for Tomb Raider ble raskt glattet over, da Gattis også nevnte noen andre store spill Amazon har under utvikling, men som de ennå ikke har kunngjort.

Det ville være logisk at « Tomb Raider: Catalyst blir utsatt hvis «Legacy of Atlantis» får samme behandling. Man vil ikke risikere at publikum blir lei av spillene hvis begge slippes samme år, men det vil likevel være en skuffelse for fansen å vite at det neste virkelig nye eventyret for Lara ligger godt over et år unna.