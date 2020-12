Vi hadde ikke regnet med å bli skremt under Nintendos Indie World-showcase, men vi kjente likevel på frysninger nedover ryggen da vi så traileren til Happy Game. Det kommende puzzlespillet fra Amanita Design (Samrost, Botanicula og Chichel) likner en syretripp fra helvete.

På Steam lyder beskrivelsen således:

"A little boy falls asleep to a horrible nightmare. Can you make him happy again?"

Happy Game kommer våren 2021 til PC og Switch. Sjekk ut traileren nedenfor.