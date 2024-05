Happy Gilmore 2 offisielt annonsert på Netflix

HQ

Happy Gilmore er en klassisk komedie. Den er en av Adam Sandlers beste filmer, og forteller historien om en hockeyspiller som finner ut at han har et skjult talent for golf. Og nå, nesten tre tiår etter utgivelsen, får komedien fra 1996 en oppfølger.

Netflix annonserer (takk, The Hollywood Reporter) at de har bestilt Happy Gilmore 2, og at Sandler vil komme tilbake for å spille hovedrollen. Detaljer som manusforfatter, regissør og mer blir utelatt, så vi vet bare at Happy Gilmore 2 kommer.

Dessverre blir det uten en av originalens beste roller, nemlig Carl Weathers' Chubbs Peterson. Vi må vente og se om andre skuespillere fra originalen vil kunne vende tilbake til sine tidligere roller.