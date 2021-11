Happy Home Paradise blir den eneste betalte utvidelsen i Animal Crossing: New Horizons

HQ

Nylig presenterte Nintendo masse ekstra innhold til Animal Crossing: New Horizons, men også den aller første betalte utvidelsen til spillet, Happy Home Paradise. Overraskende nok blir dette også den eneste betalte utvidelsen spillet vil få.

I en uttalelse til IGN bekrefter Nintendo at dette er den første og eneste betalte utvidelsen spillet vil få:

"It is a major update to Animal Crossing: New Horizons, and offers a distinguishing and different gameplay experience. Therefore, it made sense to include it as the first and only paid DLC for Animal Crossing: New Horizons."

Vi går ut i fra at nytt innhold etterfølgende vil være gratis.