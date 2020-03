Har Bethesda planer om å avsløre mer om Starfield i sommer?

Starfield er blant de mest ventede titlene under utvikling nå, men Bethesda Game Studios med Todd Howard i ledelsen har stort sett ikke sagt noen ting om spillet siden det offisielt ble avslørt for snart to år siden. Men det kan endre seg meget snart.

En anonym bruker på Reddit har nylig utgitt masse informasjon om både The Elder Scrolls VI og Starfield. Hen sier følgende om Starfield:

"Be looking around the Bethesda twitter accounts/Instagrams/Facebook pages/these subs because you guys will be enjoying a nice teaser right before E3."

Dette stemmer overens med noe som Gamereactor selv har hørt, og derfor har vi begynt å grave litt i brukerens påstander.

Du kan klikke deg inn og lese brukerens påstander om The Elder Scrolls VI og Stardield her. Det eneste vi kan bekrefte nå er at vi også har hørt at en ny trailer slippes før E3, og at spillet vil være tilstede på messen.

Men husk at ingenting offisielt har blitt bekreftet, så ta dette med en god klype salt.